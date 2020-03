La Croce Rossa di Villanova d’Asti si organizza per le consegne a domicilio

“Non puoi uscire di casa!? Hai bisogno di una mano? Ci siamo noi #unitaliacheaiuta” è il messaggio della Croce Rossa di Villanova d’Asti in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Per la campagna #iorestoacasa la CRI mette infatti a disposizione questo servizio per gli anziani che non possono muoversi. Il servizio, assolutamente gratuito, sarà attivo da lunedì 16 marzo a venerdì 3 aprile.

Dal lunedì al venerdì i volontari saranno a disposizione per le commissioni quotidiane, con i seguenti orari: la spesa, per beni di prima necessità, verrà fatta dalle 15 alle 18, come per l’acquisto dei farmaci. Per le commissioni presso l’ufficio postale l’orario è dalle 9 alle 12.

Le prenotazioni sono da effettuare entro le 18 del giorno precedente al 347.6179916.