La Cooperativa sociale “Il Faro” ringrazia il Comune di Asti

Nonostante il periodo di grande sforzo da parte della nostra pubblica amministrazione nell’arginare e risolvere i problemi legati al Covid-19, non si ferma l’attenzione del Comune di Asti verso tutti i cittadini di Asti.

In particolare afferma Giorgio Maldonese amministratore delegato della Cooperativa il Faro: “Volevo ringraziare l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morra che per favorire ed agevolare il transito dei nostri mezzi di soccorso ed ambulanze alla neo residenza assistenziale Clinica San Giuseppe di via De Gasperi, ha provveduto in tempi record alla messa in sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale nelle due vie attigue di via Testa e di via al Castello, occupandosi della collocazione di alcuni dissuasori di sosta per evitare il fenomeno del parcheggio abusivo”.

“Con queste semplici accortezze” continua Maldonese “il transito in entrata ed uscita dei veicoli che debbono a volte operare in condizione di estrema urgenza ci garantisce molta più tranquillità e sicurezza, ed è per questo che abbiamo sentito l’esigenza di ringraziare pubblicamente la nostra amministrazione ed il suo personale e soprattutto l’assessore Gianfranco Imerito che ha immediatamente segnalato al comune la nostra esigenza”.