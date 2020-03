La Cisl Scuola AT AL apre la consulenza a distanza per domande di mobilità del personale di ruolo

Nonostante la richiesta delle Organizzazioni Sindacali di sospendere la mobilità per l’emergenza in atto, il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’ordinanza relativa alla mobilità del personale docente ed ATA per l’a.s.2020/21.

Le domande, che scadono in data 21 aprile per il personale docente e il 27 aprile per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, si possono presentare esclusivamente on line, compilando specifica modulistica e inviando numerosi allegati.

Nel rispetto dei Dpcm emanati, per tutelare sia i consulenti che i propri iscritti, ma ritenendo indispensabile fornire tutte le possibilità per una adeguata assistenza, la Cisl Scuola Asti Alessandria ha predisposto un servizio di consulenza a distanza e personalizzabile (utilizzando cioè le modalità informatiche più conosciute dagli iscritti: Meet, hangout, whatsapp, altre su richiesta) per compilare gli allegati ed inviare la specifica domanda.

Sul sito http://www.cislscuola-alessandria-asti.it si possono visionare dei video tutorial che consentono di conoscere l’applicazione del Ministero Istanze on line e i diversi passaggi necessari per l’inoltro della domanda; utile materiale esplicativo ed inoltre si possono scaricare direttamente tutti gli allegati presenti anche sul sito del Ministero.

Per le prenotazioni per un appuntamento specifico di consulenza a distanza si può chiamare il numero riportato sulla locandina allegata e segnalare le proprie esigenze. La consulenza personalizzata è riservata agli iscritti.

Per ulteriori info in merito , o per l’iscrizione alla Cisl Scuola, si possono contattare le nostre sedi tramite la casella di posta istituzionale.