La Biblioteca civica “G. Ferrero” porta libri e giornali virtuali nelle case degli albesi

La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba ricorda ai propri utenti che è disponibile il prestito on-line di e-book e periodici digitali. Il servizio è accessibile da casa collegandosi alla piattaforma MediaLibraryOnLine (Mlol) per mezzo di personal computer, smartphone, tablet o altro strumento elettronico dotato di connessione a Internet.

Sugli scaffali virtuali sono presenti una grande quantità di best seller, novità, classici, manuali per la casa, libri per ragazzi, bambini, oltre a quotidiani e riviste in moltissime lingue diverse. Può usufruire del prestito digitale chi è già tesserato alla Biblioteca. Per attivare il servizio basta scrivere una e-mail all’indirizzo prestito@comune.alba.cn.it indicando i propri dati: nome, cognome e numero di tessera.

In poco tempo la Biblioteca provvederà a inviare all’utente le credenziali per accedere al portale alba.medialibrary.it. Ogni iscritto può richiedere in prestito al massimo due titoli al mese e tenerli per quattordici giorni.