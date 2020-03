Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti: vicini alle famiglie con le lezioni online

In questo periodo di forzata sospensione delle lezioni, in presenza per l’emergenza sanitaria, le scuole dell’Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti si sono attivate piuttosto in fretta tramite la didattica a distanza per offrire agli studenti la continuità dell’insegnamento.

La situazione assolutamente inedita e del tutto imprevedibile fino a poche settimane fa ha determinato uno scenario didattico completamente nuovo e per così dire tecnologico: superate le prime difficoltà iniziali la didattica a distanza è stata avviata con un lavoro di team per favorire l’ e-learning mediante metodologie e risorse innovative e creare un legame di virtuale vicinanza con i ragazzi.

Al momento i vari docenti stanno procedendo con di audio e video-lezioni create dai docenti stessi, test, materiali on line, e link per approfondimenti mediante il Registro Elettronico: strumento principale per la comunicazione e l’interazione con allievi e famiglie.

I docenti hanno inoltre anche aperto una propria casella di posta elettronica ad hoc per rispondere a dubbi e difficoltà dei ragazzi; inoltre ogni classe si è dotata di un Canale Telegram su cui trasmettere quotidianamente in maniera più rapida e diretta informazioni, avvisi, promemoria.

Nel giro di pochissimo tempo gli insegnanti hanno cercato di organizzarsi con videoconferenze per pianificare i percorsi didattici da seguire e le modalità di esecuzione; sono in fase di realizzazione anche videolezioni in streaming con gruppi di alunni che si sono ben adattati alle nuove modalità di studio e di esecuzione di compiti.

E per mantenere il contatto ancora più diretto con i propri alunni, i docenti di Italiano stanno ricevendo le lettere online scritte dagli alunni stessi che raccontano come stanno vivendo l’emergenza; gli insegnanti di Musica e Strumento li coinvolgono con brani di ascolto suonati da loro stessi e il docente di ed Fisica invia lezioni di Pilates e di Yoga.

La scelta delle maestre della Scuola dell’Infanzia, in sintonia con le indicazioni della Dirigente Scolastica Laura Franco e con le linee ministeriali, si è orientata al contatto con le famiglie attraverso i rappresentanti dei genitori.

Settimanalmente le docenti predispongono giochi, piccoli video con canzoni, storie e attività da realizzare con i bambini, privilegiando percorsi che non mettano in difficoltà le famiglie nel reperimento di materiali.

Nella scuola primaria, tutti si sono attivati per continuare a “fare scuola” per non far sentire soli i propri alunni. Sin dai primi giorni dell’emergenza i maestri hanno pensato di utilizzare Nuvola, il registro elettronico ormai da anni in uso nell’istituto, sfruttandone appieno tutte le funzionalità.

Alcune docenti hanno, inoltre, attivato Weschool, piattaforma fruibile anche da smartphone e disponibile anche ai genitori che non hanno un PC. In molte situazioni si è pensato, inoltre, di creare un’email dedicata, per inviare e ricevere i materiali o di utilizzare (soprattutto all’inizio) il canale Whatsapp. In questo modo siamo riusciti a raggiungere la totalità degli alunni e delle famiglie.

L’Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti, quindi, tiene ben conto dei tempi, delle diverse situazioni, delle competenze e delle dotazioni tecnologiche delle famiglie, sostiene e sollecita al tempo stesso impegno costante da parte di tutti gli alunni, che stanno rispondendo bene, prendendo via via dimestichezza con le nuove modalità di lavoro e dimostrando di aver compreso la serietà della situazione.

Infine, quando tutta questa situazione emergenziale sarà un lontano ricordo, sì farà comunque tesoro delle metodologie e degli strumenti utilizzati per integrarli con il lavoro didattico in classe.