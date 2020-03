Insediato il nuovo consiglio direttivo della Croce Rossa di San Damiano d’Asti

Il 20 febbraio 2020 si è insediato il nuovo consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana di San Damiano d’Asti.

Dopo le votazioni tenutesi il 16 febbraio 2020 con una lista unica composta di 11 candidati.

Viene riconfermato come presidente Renzo Tartaglino il quale ha nominato come vice presidente Giuseppe Nosenzo veterano della Croce Rossa.

I consiglieri sono Secondo Balsamo, mentre la quota rosa è stata assegnata a Maria Maddalena Pavarino.

Il candidato più votato del gruppo giovane è il volontario Lorenzo Gallizio, che insieme a tutti i giovani del comitato si è già attivato programmando le prime attività.

Tutti i membri della lista che non hanno raggiunto i voti necessari per entrare nel direttivo faranno parte del consiglio interno del comitato: Mariangela Bellone, Tiziana Toso, Maria Luisa Giovine, Ilaria Torchio, Giuseppe Bodda, Francesco Servidio, Lorenzo Strocco, Giancarlo Torchio, Alberto Chiusano.

Per ora , visto il grave momento che siamo attraversando, tutte le attività programmate dal comitato di San Damiano d’Asti sono sospese in date dà definirsi per motivi di sicurezza.