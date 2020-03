Iniziano ad Asti i lavori che porteranno alla nuova viabilità su Piazza Alfieri

“Interventi propedeutici al cambiamento di viabilità su piazza Alfieri”: così il sindaco Rasero e l’assessora Stefania Morra spiegano i lavori avviati dietro l’Intendenza di Finanza, nell’aiuola sull’attraversamento pedonale verso piazza Campo del Palio. Piazza Alfieri è stata ridisegnata con un progetto che ne cambia la viabilità: “Il cantiere parte della rotatorie che dovranno regolamentare il traffico – spiega l’assessora Stefania Morra (Lavori pubblici) – Stiamo mantenendo i tempi previsti, in un paio di mesi dovrebbero entrare in vigore i cambiamenti sulla viabilità”. L’obiettivo è decongestionare e alleggerire il percorso sulla piazza, destinata a una maggiore pedonalizzazione.

Una volta conclusi i lavori di preparazione, come confermato anche dal sindaco Rasero, in un paio di mesi sarà dato il via libera alle modifiche previste su piazza Alfieri. Le auto potranno circolare solo sul lato dei Portici Pogliani con doppio senso di marcia. Sempre su questo lato le fermate dei bus nei due sensi di marcia, ma anche i nuovi accessi al posteggio: sul lato Prefettura e Portici Rossi. Due le nuove rotonde a regolare il passaggio: una davanti ai portici Rossi (all’incrocio tra la piazza e corso Alfieri), l’altra sull’incrocio tra piazza Alfieri e viale alla Vittoria di fronte ai giardini pubblici (lato Prefettura). L’anello sul lato dei Portici Anfossi sarà trasformato in Ztl, fino a piazza Libertà. Andando verso la Provincia, sarà zona pedonale anche davanti a piazza Libertà. Sarà inoltre inserito il doppio senso di marcia su corso alla Vittoria (tra corso Einaudi e piazza Alfieri), la sistemazione delle aree intorno alla piazza. Legato alla nuova mobilità su piazza Alfieri, il tanto discusso trasferimento del mercato settimanale, con lo spostamento degli operatori nelle vie del centro, in particolare le piazze San Secondo, Statuto e Libertà.