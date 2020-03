“In Cerca di Bellezza”… nel cortile!

E’ passato più di un mese dalla nostra ultima uscita con gli speciali di “In Cerca di Bellezza”, il progetto di PCTO dell’Associazione L’Astigiano 3.0 con l’Istituto Monti “In Cerca di Bellezza“, con i lavori di molti studenti delle classi 3AA e 3AB, coordinati dalla docente Anna Maria Cardinale.

Avevamo inaugurato con questo articolo “In Cerca di Bellezza”… con il risveglio della natura il nuovo tema, quello legato al risveglio della natura e il suo rapporto con l’elemento antropico. Non potevamo immaginare che le nostre vite sarebbero state sconvolte di lì a poco, travolte da una emergenza sanitaria che ci ha portati a dove stare a casa per tutelarci. Le scuole, chiuse per le vacanze di carnevale, non hanno ripreso le lezioni, sono stati sospesi anche i progetti di alternanza scuola lavoro. Eppure, negli ultimi giorni, i “nostri” giovani cercatori di bellezza hanno voluto mandarci comunque i loro contributi, con le foto scattate dapprima nei dintorni di casa e poi, con le misure sempre più restrittive, nei propri cortili. Le loro foto colgono l’essenza della vita, della natura che sboccia, come segnale di speranza, in un mondo che stiamo imparando a guardare con occhi diversi.

La loro voglia di continuare a portare avanti la nostra iniziativa, al di là di ogni obbligo scolastico, ci ha emozionato e, fieri di loro, vi mostreremo, da oggi e nei prossimi giorni con grande orgoglio le loro foto. Oggi riprendiamo il percorso, interrotto lo scorso 19 febbraio, con gli scatti di Fabrizio Righelli, che ha immortalato la natura a Rocchetta Tanaro.



Candidi narcisi in quel di Cornalea, frazione di Rocchetta Tanaro



Prima fioritura di alberi di Pesco in quel di Cornalea, frazione di Rocchetta Tanaro.



Peschino in quel di Cornalea, frazione di Rocchetta Tanaro

**********************

“In Cerca di Bellezza” fa parte del progetto “Comunicare la Bellezza II”.

Si ringraziano per il supporto

Regione Piemonte

Cooperativa della Rava e della Fava

Per saperne di più: Comunicare la Bellezza II: prosegue l’impegno di Atnews per promuovere il territorio