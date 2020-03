“In Cerca di Bellezza”… con le “eccezioni d’inverno”

Sono le “eccezioni d’inverno” gli istanti immortalati da Francesca Baldini per la rubrica “In cerca di bellezza”. Un tramonto infuocato a Tigliole, uno sguardo verso la natura da Viatosto.



Didascalia: “L’eccezione d’inverno, Tigliole”.



Didascalia: “L’eccezione d’inverno, ViaTosto”.

“In Cerca di Bellezza” è il progetto di PCTO dell’Associazione L’Astigiano 3.0 e l’Istituto Monti, che raccoglie gli scatti di molti studenti delle classi 3AA e 3AB, coordinati dalla docente Anna Maria Cardinale. Ricordiamo che, nonostante le sospensioni delle lezioni e dei progetti, alcuni studenti hanno spontaneamente continuato a portare avanti il progetto proposto dalla nostra associazione, scattando foto nel pieno rispetto delle restrizioni previste per l’emergenza sanitaria in corso. Alcuni scatti risalgono a giorni in cui non erano ancora in vigore le attuali misure.

“In Cerca di Bellezza” fa parte del progetto “Comunicare la Bellezza II”.

Si ringraziano per il supporto

Regione Piemonte

Cooperativa della Rava e della Fava

Per saperne di più: Comunicare la Bellezza II: prosegue l’impegno di Atnews per promuovere il territorio