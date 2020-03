“In Cerca di Bellezza”… con il risveglio della primavera

Proseguiamo il nostro percorso virtuale, grazie agli scatti dei nostri “cercatori di bellezza”. Oggi siamo a Moncucco, lo scatto è di Maria Fassio. Immortala i primi boccioli di primavera con il paese sullo sfondo. Agli studenti abbiamo chiesto di contestualizzare l’arrivo della primavera con un riferimento ad un particolare antropico del nostro territorio. Ecco il lavoro di Maria nella sua interezza:



Didascalia: “L’arrivo della primavera a Moncucco”

“In Cerca di Bellezza” è il progetto di PCTO dell’Associazione L’Astigiano 3.0 e l’Istituto Monti, che raccoglie gli scatti di molti studenti delle classi 3AA e 3AB, coordinati dalla docente Anna Maria Cardinale. Ricordiamo che, nonostante le sospensioni delle lezioni e dei progetti, alcuni studenti hanno spontaneamente continuato a portare avanti il progetto proposto dalla nostra associazione, scattando foto nel pieno rispetto delle restrizioni previste per l’emergenza sanitaria in corso. Alcuni scatti risalgono a giorni in cui non erano ancora in vigore le attuali misure.

**********************

“In Cerca di Bellezza” fa parte del progetto “Comunicare la Bellezza II”.

Si ringraziano per il supporto

Regione Piemonte

Cooperativa della Rava e della Fava

