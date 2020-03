Importante donazione del Rotary Canelli-Nizza Monferrato che sostiene Croce Verde e Croce Rossa

È stata donata nella mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, alla Croce Verde di Nizza la strumentazione necessaria per la sanificazione delle loro autoambulanze. Ad effettuare questa donazione è stato il Rotary Club Canelli Nizza Monferrato che in questo difficile momento, con lo spirito di servizio che lo ha sempre contraddistinto, ha messo in campo una serie di iniziative che fanno sentire la presenza e vicinanza alla comunità del territorio in modo concreto, immediato e diretto.

Infatti il Consiglio Direttivo del Club Rotary presieduto da Federico Braggio nella sua riunione di martedì scorso effettuata in teleconferenza secondo le vigenti disposizioni ministeriali, ha deliberato di stanziare a favore della Croce Verde di Nizza Monferrato una somma necessaria per l’acquisto dell’apparecchiatura per la sanificazione delle loro autoambulanze, a tutela degli operatori e dei trasportati. Grazie alla sanificazione, le autoambulanze, dopo ogni servizio, sono nuovamente utilizzabili in sicurezza.

E’ stata inoltre contattata anche la Croce Rossa di Canelli e anche con la loro, analogamente a quanto fatto con la Croce Verde di Nizza, sarà stanziata la stessa somma per acquistare l’apparecchiatura per la sanificazione delle loro autoambulanze. Inoltre, sono state ordinate 1500 mascherine prodotte dalla Miroglio e 1500 flaconi di Gel “igienizzante” da distribuire sul territorio ad esempio alla Croce Rossa, alla Croce Verde, ai Medici di Base, all’Associazione Astro Pulmino Amico, ai Negozianti, ai cittadini che ne sono sprovvisti e che magari non hanno la possibilità di acquistare questi prodotti.

Nella Foto: Federico Braggio presidente del R.C. Canelli-Nizza Monferrato (a destra) durante la consegna a Piero Bottero presidente della Croce Verde di Nizza con Lisella Martino presidente incoming del R.C. Canelli Nizza Monferrato.