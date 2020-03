Il Sindaco di Asti: “Restiamo a casa: più sacrifici oggi, più ne usciremo velocemente”

Nuovo appello del Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che con una diretta su Facebook rinnova il suo monito ai concittadini: “Restate a casa“. Il Sindaco sottolinea che le Forze dell’Ordine locali stanno lavorando per far rispettare i vincoli imposti dal decreto, per tutelare la salute di tutti, in attesa dei nuovi provvedimenti di Governo e Regione per capire se ci sarà un’ulteriore stretta.

“Restare a casa. Il decreto è chiaro: dice di stare a casa e di uscire soltanto se necessario. Non possiamo avere i parchi pieni di bambini che giocano insieme, o centinaia di persone che si ammassano nelle zone tradizionali di passeggio, come Viatosto. Non posso vedere le panchine piene con le persone che se la contano. Bisogna limitare le nostre abitudini, bisogna mettersi in testa che fare più sacrifici oggi significa uscire prima da tutto questo.”

Nel suo discorso il sindaco ritorna sul ruolo delle Forze dell’Ordine: “Chi controlla non fa delle semplici multe. Ci sono pene previste fino all’arresto, perché qui ne va della salute di tutti. “

E invita a riscoprire i valori della famiglia, della condivisione degli affetti, in cui si può trovare conforto. In attesa di uscirne. E ribadisce: “Tutte le Istituzioni si stanno dando da fare per aiutare i cittadini, ma i cittadini devono avere senso civico, per tornare più presto alla normalità”.