Il Rotary dona 60 mila mascherine per l’emergenza Coronavirus: in arrivo anche all’Ospedale di Asti

Il Distretto Rotary 2032 – che riunisce la Liguria e le Provincie piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo – sta effettuando la consegna di 60 mila mascherine FFP2, donate alle strutture ospedaliere del territorio; in Liguria all’Ospedale San Martino, al Galliera e Villa Scassi e in Piemonte agli Ospedali di Asti, Novi Ligure e Tortona. Il primo lotto è stato consegnato in Liguria, mentre oggi arriveranno ai club del basso piemonte delle province di Asti, Alessandria, e Cuneo e da domani inizierà anche la distribuzione per il nostro territorio.

Il Governatore Ines Guatelli ha curato direttamente l’operazione che rientra nell’ambito di un’iniziativa condivisa con gli altri Distretti Rotary Italiani, per dotare le strutture ospedaliere del territorio di oltre 50.000 mascherine chirurgiche e di circa 10.000 mascherine FFP2, ancor più rare e preziose in questi tragici momenti.

“Il Rotary è una scelta ed una responsabilità profonda – afferma il Governatore Ines Guatelli – e proprio in questi momenti di emergenza è fondamentale dare il meglio di noi e dimostrare quello che siamo in grado di fare. Proprio quest’anno, il Presidente Internazionale del Rotary Mark Maloney ci ha chiesto di essere pronti ad agire: siamo stati chiamati ed abbiamo prontamente risposto.

Il Distretto Rotary – che ha aperto una raccolta fondi dedicata all’emergenza Coronavirus (www.rotary2032.it) – risponde ai bisogni della comunità collaborando a fianco delle Istituzioni e accogliendo gli appelli delle strutture e del personale ospedaliero, in trincea per salvare vite umane, sottoposti a sforzi estremi”.

Un ringraziamento da parte del Rotary ai soci che, nel pieno adempimento dello spirito di servizio rotariano, si sono adoperati per il trasporto e la consegna del materiale: Rinaldo Firpo, Presidente della Commissione Salute, Tiziana Lazzari (nella foto), Past Governatrice del Distretto 2032, Gabriele Vallerino, Presidente della Sottocommissione HPV, Graziella Marando, Socia del RC Genova Nord-Ovest, Renato Migliora, Presidente del RC Tortona, Riccardo Ghio, Socio del RC Genova Nord-Ovest), Paolo Brunamonti Binello, Presidente Nominato RC Genova Nord Ovest e Luigi Gentile, Assistente del Governatore Gruppo Piemonte Est.

Fonte Progetto Alocal: Genova24.it