Il premier Conte annuncia: “Chiudiamo in tutta Italia ogni attività produttiva non strettamente necessaria”

Con una conferenza stampa in tarda serata, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato nuove misure per tutta l’Italia per limitare l’espandersi del contagio del coronavirus Covid-19.

“La decisione assunta dal Governo è quello di chiudere nell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali. Restano aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e prima necessità, non abbiamo previsto restrizioni sui giorni di apertura dei supermercati, quindi non c’è ragione di fare una corsa agli acquisti, di creare code” ha dichiarato il premier “Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.”

Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale. Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo”

Di seguito il video con la conferenza stampa completa.