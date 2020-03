Il Patronato Epaca di Asti operativo a distanza

Vista la situazione di allerta per la diffusione del Covid19 e il desiderio di contribuire agli sforzi che tutti gli astigiani stanno facendo per contribuire ad arginare questa epidemia, il Patronato Epaca incrementa le modalità per usufruire dei servizi offerti a tutti i cittadini, con l’impegno di non lasciare mai nessuno da solo, sempre più vicino alle persone, garantendo presenza sul territorio. Il Patronato Epaca offre informazioni, consulenze e servizi in materia previdenziale.

“Ci facciamo ancora più prossimi – afferma la Responsabile del Patronato Epaca di Asti Rosanna Porcellana – fornendo i nostri recapiti telefonici e gli indirizzi email così che ogni richiesta di prestazioni, comprese le nuove misure previste dal Decreto “Cura Italia”, o di consulenza possa essere svolta senza che il cittadino si sposti dalla propria abitazione. Un servizio sempre più a misura dell’agricoltore ma anche del cittadino comune, in grado di affiancare i servizi sociali per assistere al meglio le persone, su questioni come invalidità civile, indennità di accompagnamento riconoscimento di prestazioni legate all’handicap, così come servizi per disoccupazione e prestazioni legate alla maternità”.

“Il patronato Epaca – sottolineano il Presidente e il Direttore di Coldiretti Asti, Marco Reggio e Diego Furia – rappresenta l’avanguardia del ruolo di forza sociale a tutto campo di Coldiretti, che è sempre più a servizio non soltanto del mondo agricolo, che ovviamente rimane centrale, ma che si propone anche come interlocutore affidabile a tutta la comunità. Garantendo assistenza e tutela per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, Naspi, invalidità, congedi parentali, indennità e molto altro”.

Per informazioni, tutti i giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, il Patronato Epaca è disponibile ai seguenti recapiti telefonici e email:

Ufficio Provinciale di Asti Tel. 0141 380404/432 – email: epaca.at@coldiretti.it – rosanna.porcellana@coldiretti.it – paola.porcellana@coldiretti.it

Zona di Asti Tel. 0141.380.423 – fabrizio.marchisio@coldiretti.it

Zona di Canelli Tel. 0141.823.590 – miriam.ribaldone@coldiretti.it

Zona di Castelnuovo Don Bosco Tel. 011.9876.863 – franca.benedicenti@coldiretti.it

Zona di Moncalvo Tel. 0141.916100 – silvia.boccardo@coldiretti.it

Zona di Nizza Monferrato Tel. 0141.721.117 – giuseppina.arnaldo@coldiretti.it – patrizia.barbero@coldiretti.it

Zona di San Damiano Tel. 0141.971.000 – martina.capra@coldiretti.it

Zona di Vesime Tel. 0144.859.801 – beatrice.bodrito@coldiretti.it

Zona di Villanova Tel. 0141.946.639 – marika.altomonte@coldiretti.it