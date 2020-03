Il messaggio dalla Regione Piemonte: “Metti il virus alla porta, rimani in casa. Insieme si può”

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio inviato dal vicepresidente della Regione Piemonte, l’astigiano Fabio Carosso.

Limitazioni, concessioni e buone norme per superare questo difficile periodo.

Asti, Alessandria, Novara, Vercelli e il VCO non sono una zona rossa bensì una zona attenzionata come altre 10 province per cui sono state predisposte delle restrizioni in più rispetto al resto dell’Italia.

– E’ consentito recarsi al lavoro senza limite alcuno, sia all’interno delle aree attenzionate che all’esterno.

– Per agevolare i controlli il datore di lavoro dovrà fornire al personale un documento (tessera o simili) che comprovi il rapporto di lavoro, mentre i liberi professionisti e gli artigiani dovranno avere al seguito idonea documentazione.

– Per gli abitanti di centri ove non ci sono negozi è consentito recarsi nel centro più vicino per provvedere agli acquisti necessari per la vita quotidiana.

– Sono consentiti gli spostamenti per le cure ospedaliere, ambulatoriali, l’approvvigionamento di farmaci.

– E’ consentito rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

– Non sono previsti posti di blocco stradali.

– Non c’è il blocco delle merci in modo da consentire alle aziende di poter proseguire l’attività

– I supermercati continueranno ad essere riforniti.

– Per tutte le attività lavorative che richiedono assembramento di persone (per esempio sala di attesa), il titolare deve adottare le precauzioni necessarie a garantire la distanza minima prescritta

– Non c’è nessuno stop a treni e aerei, resta la disposizione che invita a partire solo se strettamente necessario.

– Bus, tram e metropolitane restano regolarmente in funzione, resta valida la richiesta di osservare la distanza di sicurezza di un metro tra una persona e l’altra.

Riduciamo i momenti di socializzazione ed adottiamo tutte le precauzioni di igiene che sono state ricordate in questi giorni.

“Solo se ognuno di noi farà la sua parte– conclude Fabio Carosso – riusciremo ad uscire velocemente da questa emergenza. Insieme si può!”