Il grido d’allarme di diversi commercianti astigiani:”Rinviateci i pagamenti delle tasse a tempi migliori”

E’ passato poco più di un giorno dall’entrata in vigore del decreto firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha inserito la provincia di Asti tra le zone allertate con altre tredici province e la Regione Lombardia, ma gli effetti si stanno già facendo sentire.

Alcuni commercianti astigiani preoccupati dalla situazione si sono rivolti alla redazione di ATnews perchè si faccia portatrice dei loro messaggi agli amministratori, sia locali che regionali, affinchè facciano tutto quello che è nello loro possibilità per un intervento diretto e si facciano promotori presso il Governo di azioni immediate. Abbiamo raccolto le loro considerazioni, estremamente simili tra loro, anche se provenienti da settori commerciali diversi.

“Tutti, dai politici agli amministratori locali si sono preoccupati di dire che non siamo in zona rossa, ma per noi sarebbe stato molto meglio se lo fossimo, almeno avremmo goduto delle esenzioni previste. Sia ben chiaro, noi siamo assolutamente d’accordo con le restrizioni perchè la priorità adesso è quella di contenere il più possibile il dilagare del virus e per questo abbiamo messo e accettato l’idea di perdere una quota importante del fatturato per due, tre settimane o anche un mese, ma chiediamo almeno di rinviare, e ribadiamo, rinviare, il pagamento delle imposte a tempi migliori. Non incassando in questo periodo per poter far fronte ai vari pagamenti previsti alle scadenze ordinarie in molti dovranno mettere dei soldi di tasca propria, ma non tutti hanno questa possibilità e rischiano seriamente di chiudere. Restiamo aperti per rispetto di quei pochi clienti che hanno bisogno dei nostri servizi, non è un problema accollarci dei costi di luce e riscaldamento, ma speriamo che ci sia un provvedimento che permetta di congelare tutto. Non vogliamo soldi, vorremmo solo poter pagare quando ripartirà tutto, perchè al momento noi andiamo a lavorare per fare niente”.

Un altro problema è legato ai comportamenti superficiali di diverse persone, come ce lo spiega la proprietaria di un bar, che da due giorni è alle prese con le nuove disposizioni. “Ho attuato tutte le misure necessarie per far entrare i clienti pochi alla volta e garantire la distanza di sicurezza, alcuni hanno dovuto attendere fuori ed erano seccati dalla cosa, ma la cosa peggiore è che, alcuni, una volta usciti dal mio locale, si sono messi ad abbracciarsi proprio davanti alla mia vetrina, dicendo che intanto non è pericoloso. Dunque, io rischio la multa e la sospensione della licenza se non mi adeguo per tutelare la salute delle persone e poi alcune di loro fanno così? Dovrebbero essere sanzionati anche comportamenti del genere perchè sono da irresponsabili e rendono vani i nostri sacrifici.”

Il decreto è uscito solo da due giorni ma le istanze sono molto chiare.