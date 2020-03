Il grazie di Fabio Carosso alle aziende del territorio per la loro sensibilità

Il Vicepresidente della Giunta regionale, Fabio Carosso, esprime il suo profondo ringraziamento a tutte le aziende del territorio che in queste ore stanno aderendo alla campagna di donazioni lanciata dalla Regione Piemonte per acquistare dispositivi medici, sostenere le strutture sanitarie e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini piemontesi e sconfiggere il Coronavirus.

Nella giornata odierna sono pervenute diverse donazioni, il Consorzio per la Tutela dell’Asti, ha effettuato un’importante donazione per l’acquisto di un respiratore a supporto del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. Un’azienda del territorio ha deciso di contribuire concretamente donando alla Regione Piemonte, 2.500 pezzi di Gel mani detergente igienizzante e rendendosi disponibile a produrre ulteriori 50.000 pezzi, che verranno donati nelle prossime settimane.

“Come rappresentate del territorio ringrazio tutti gli imprenditori e tutte le persone che in queste ore mi stanno contattando per mettersi a disposizione della collettività – commenta il Vicepresidente Fabio Carosso – Questa è la dimostrazione della generosità dei Piemontesi. Insieme si può!”

Chi vuole sostenere il sistema sanitario piemontese può effettuare una donazione alla causale “Regione Piemonte-Sostegno emergenza Coronavirus” al numero IBAN intestato a Regione Piemonte presso UniCredit Group IT 29 H 02008 01152 000100689275.