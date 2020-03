Il grazie dell’Asl AT a Carabinieri, Polizia e Gaia s.p.a. per le mascherine donate

L’Azienda sanitaria locale di Asti ha ricevuto in donazione oltre 50 mascherine FFP3 da parte dell’arma dei Carabinieri e della Polizia di Asti, cui se ne sono aggiunte oggi altre 60, del medesimo tipo, messe a disposizione da parte di Gaia s.p.a., la società che gestisce il servizio essenziale di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio astigiano.

“La sensibilità e collaborazione da parte di Istituzioni pubbliche e private – evidenzia il Commissario Asl AT, Giovanni Messori Ioli – ci danno grande conforto e sostegno in un momento davvero difficile, ma che insieme stiamo cercando di affrontare e superare nel migliore dei modi possibili”.

L’Azienda destinerà i dispositivi di protezione individuale (dpi) ricevuti in dono al personale attivo nel Pronto Soccorso e nei Reparti di degenza e terapia intensiva e sub intensiva del

Cardinal Massaia dedicati ai pazienti CoVID-19 positivi.