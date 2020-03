Il Covid-19 ha mutato le nostre vite, all’Asl di Asti nasce il nucleo di supporto psicologico

L’emergenza CoVID-19 sta mettendo a dura prova tutti gli operatori sanitari oggi coinvolti in prima persona: tantissime persone che prestano servizio in condizioni di lavoro complesse e critiche, senza sapere quando tutto questo avrà fine, e che comprensibilmente sono in allarme anche per la propria salute e per quella dei propri famigliari.

È proprio per arginare questo malessere diffuso che la struttura complessa di Psicologia di ASL AT, diretta dal dott. Giancarlo Marenco, ha attivato un nucleo operativo di supporto psicologico che sarà caratterizzato dal dialogo diretto, seppur esclusivamente telefonico in ossequio ai provvedimenti cautelari, tra psicologo ed utente e sarà focalizzato sulle reazioni conseguenti all’emergenza al fine della corretta gestione di ansia e stress.

Principali destinatari dell’attività sono, in primis, gli operatori sanitari, coloro che, in prima linea ogni giorno, combattono la più importante delle battaglie contro il Virus e, con loro, anche i parenti degli affetti da CoVID-19, impossibilitati a sostenere in questo tragico momento i propri cari.

Ma la necessità è forte, ed ogni giorno lo diventa di più. A tal proposito, si è scelto di offrire il servizio anche a tutti i cittadini, per dare loro la possibilità di un supporto psicologico professionale finalizzato al riconoscimento, al sostegno e al dialogo in relazione alle legittime ansie, angosce e paure che si presentano nella stravolta quotidianità.

Lo scopo è chiaro: accogliere la sofferenza ed il disagio provato dai singoli normalizzandone le reazioni e i comportamenti scaturiti da una realtà diametralmente opposta alla routine, attuando tecniche di decompressione psicofisiologica e insegnando semplici esercizi da attuare nel quotidiano al fine di abbassare il livello di tensione e sviluppare risorse che facilitino il rilassamento anche in situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo.

Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16 contattando il numero 0141/487651; inoltre, nei giorni di sabato 21 e sabato 28 marzo sarà possibile avvalersene dalle ore 9 alle 14. Per qualsiasi informazione è attivo anche il seguente indirizzo di posta elettronica: psicologia@asl.at.it

“Non siamo soli, Insieme ce la faremo.”