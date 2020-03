Il cordoglio del sindacato Nursing Up per la scomparsa del dottor Marco Austa

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Nursing Up – Infermieri Ospedale Civile Cardinal Massaia di Asti

“Il Nursing Up, sindacato degli Infermieri Italiani e delle professioni sanitarie, con i suoi dirigenti e gli iscritti, esprime il commosso cordoglio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa del Dirigente Medico della Chirurgia Maxillo Facciale, Dott. Marco Austa.

Da ieri la realtà astigiana perde un grande ed inestimabile professionista, nonché un grande collaboratore.

Sinceramente addolorati per la triste circostanza, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari del Dott. Marco Austa.”

Il Dirigente Sindacale Nursing Up

Enrico Mirisola