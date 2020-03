Il cordoglio del Comune di Villanova d’Asti e di Paolo Lanfranco per la scomparsa del Luogotenente Mario D’Orfeo

Ha destato un profondo cordoglio la notizia della morte del comandante della stazione Carabinieri di Villanova d’Asti, il Luogotenente Mario D’Orfeo.

Tanti i messaggi di condoglianze e di ricordo del militare, tra cui quelli del Comune di Villanova d’Asti e quello di Paolo Lanfranco, presidente della Provincia e sindaco di Valfenera.

Il Comune di Villanova d’Asti ha pubblicato il suo messaggio sul sito ufficiale:

L’Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti esprime il proprio Cordoglio, alla famiglia ed all’Arma dei Carabinieri, per la morte del Luogotenente Mario D’Orfeo, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Villanova d’Asti.

Ci lascia una persona buona, sempre disponibile che ha supportato l’Amministrazione Comunale instancabilmente, insieme ai suoi collaboratori, dando sostegno al paese, in questi anni di nostra carenza di personale.

Nella terribile solitudine del dolore che ha vissuto il Carissimo D’Orfeo, porgiamole nostre più sentite condoglianze a nome di tutta la cittadinanza.

Toccanti le parole riservate al militare scomparso che Paolo Lanfranco ha pubblicato sul proprio profilo facebook insieme allo foto:

Ciao Mario. Adesso siamo noi a renderti gli onori, con profonda tristezza per quanto è avvenuto in così poco tempo. Lo Stato e l’Arma dei Carabinieri perdono un servitore fedele e saggio. Valfenera perde un cittadino stimato e apprezzato come uomo per la sua disponibilità, per l’umiltà, per la costante e rassicurante presenza. Molti perdono un amico. Ai familiari il cordoglio più sentito di tutta la nostra Comunità. Grazie Mario.

Virgo Fidelis “su lui rivolgi gli occhi tuoi d’amore rendi nobile e lieve il suo soffrir”.