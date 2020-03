Il complesso sandamianese “Delle rosine” diventerà un centro d’accoglienza per mamme e bambini

A San Damiano, entro l’inizio dell’estate, il complesso “Delle rosine” diventerà un centro d’accoglienza per le mamme e i bambini con difficoltà. Dal 1° marzo il sito, di proprietà della Diocesi di Asti, non ha più accolto migranti e ora cambia volto per dare ospitalità alle fasce più deboli. Il sistema della casa è molto simile alla struttura Casa Martino, altresì gestita dalla cooperativa sociale Arborvitae, e situata ad Asti in loc. Sessant 240 e riconosciuta come accoglienza Comunitaria ai sensi del DGR 25/2012.

La casa sandamianese è nata poiché l’esigenza di ospitalità giunge dal territorio, ma può ospitare persone che provengono dalla Regione Piemonte, altre regioni e da altri Paesi. “Accogliamo principalmente nuclei familiari formati da madri con figli che si trovano in una condizione di fragilità sociale, problematiche socio-ambientali o di altra natura che hanno difficoltà tangibili ad ottenere un lavoro ed una casa, cose necessarie per assicurare a se e ai propri figli un’esistenza dignitosa“, afferma Marco Burdese, presidente di Arborvitae.

“Facendo tesoro dell’esperienza maturata nel corso degli anni, nel percorso di accoglienza si aiuteranno le donne sole con bambini, affiancandole per affrontare insieme i momenti di difficoltà e nel successivo inserimento lavorativo ed abitativo rendendo così possibile l’uscita dallo svantaggio sociale, economico e personale con il recupero della piena capacità di cura ed educazione dei propri figli“, conclude Burdese.

A dar voce al progetto è poi la psicologa responsabile, Serena Giovara, che delucida:”La struttura mette in atto interventi di sostegno alla famiglia, affinché riesca ad esprimere appieno le proprie risorse assicurando un ambiente idoneo per la crescita del minore. L’accoglienza comunitaria si pone l’obiettivo di accogliere la mamma insieme al figlio, in un periodo difficile della loro vita, offrendosi come “base sicura” da cui ripartire”. I posti a disposizione saranno 12, ciascuno con camera e bagno privato.