I servizi digitali per cittadini e imprese in un video della Regione Piemonte

L’assessore regionale all’Innovazione Marnati ha annunciato la pubblicazione da oggi di un video pubblicato sul sito Facebook della Regione all’indirizzo https://www.facebook.com/128335077179347/posts/3159078554104969/ che promuove i servizi digitali: dal fascicolo sanitario elettronico alla prenotazione di visite ed esami, dal pagamento del ticket sanitario al ritiro dei referti al cambio del medico.

Anche pagare i servizi è semplice, ad esempio con il servizio web del bollo auto ma è anche possibile prenotare on line un appuntamento presso gli sportelli che si occupano di edilizia e tributi. Gestire pratiche in tema di ambiente, energia e agricoltura e presso i Centri per l’impiego.

“Il digitale – secondo l’assessore – al momento è sottoutilizzato, e per questa ragione si è pensato di pubblicare un video prodotto dal Csi che riassume l’elenco dei servizi attraverso i quali cittadini e imprese possono svolgere pratiche pubbliche senza recarsi agli sportelli.”

VIABILITA’

Per muoversi con facilità sul territorio sono poi disponibili on line i percorsi e gli orari delle fermate del trasporto pubblico e si può utilizzare BIP, il sistema di bigliettazione elettronica che permette di accedere ai diversi servizi di mobilità attivi in tutta la regione.

PAGARE I TRIBUTI ON LINE

PiemontePAY invece facilita e diffonde in tutta la regione gli strumenti elettronici e multicanale per il pagamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni piemontesi, come previsto dalla normativa nazionale. L’obiettivo? Rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione.

SERVIZI PER LE IMPRESE

C’è poi Yucca, la smart data platform che la Regione Piemonte mette a disposizione di amministrazioni e imprese per sviluppare nuove applicazioni IoT e Big Data. Fruibile in cloud, è realizzata con tecnologie open source. Grazie all’ecosistema dei dati è più facile “ascoltare il territorio”, inventare nuovi servizi e prendere decisioni più efficaci, perché il mondo delle cose e quello delle persone si parlano.

IL CLOUD

Infine, il cloud come modello di erogazione dei servizi digitali e di razionalizzazione della spesa. Un potente strumento di trasformazione digitale e di ammodernamento della macchina amministrativa, che garantisce sicurezza, protezione dei dati e efficienza dei sistemi ICT.

Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte “Siamo lieti di aver collaborato con l’Assessorato all’Innovazione della Regione Piemonte per realizzare questo video che promuove i servizi digitali pensati e sviluppati per cittadini e imprese. Un modo rapido ed esaustivo per promuoverne l’utilizzo e far conoscere agli amministratori e ai piemontesi cosa oggi mettiamo a disposizione per semplificare la loro vita e il loro lavoro”.