I prossimi appuntamenti di Passepartout chez tois – gli scrittori a casa tua

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti propone sui social numerose iniziative virtuali per essere vicina ai lettori: molto apprezzate sia le “videofavole” per i più piccoli raccontate da Mauro Crosetti che le pillole di Leggermente, le letture ad alta voce a cura di Ileana Spalla e delle attrici della Casa del Teatro 3, oltre a l gioco fotografico #unlibrosulcomodino dove tutti sono invitati a postare la foto del libro che stanno leggendo con l’hashtag #cosaleggo.

Domenica 22 marzo alle 17 primo appuntamento con “Passepartout chez toi: gli scrittori a casa tua”, una serie di presentazioni di libri direttamente dal salotto di autori astigiani. Ad aprire le danze il giornalista e dj di Virgin Radio Massimo Cotto e il suo ultimo libro “Decamerock”, edito da Marsilio. Sarà possible seguire l’incontro in diretta sui profili Facebook e Instagram della Biblioteca Astense e di Passepartout.

Prossimi autori in programma: mercoledì 25 marzo alle 17 Enrico Iviglia parlerà del suo libro “Ad alta voce: storia di un ragazzo diventato tenore” (Letteratura alternativa); domenica 29 marzo alle 17 si recupererà l’incontro che era in programma a Passepartout en hiver, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Goria: “Tina Anselmi. La donna della democrazia” con Marcella Filippa; mercoledì 1 aprile alle 17 Manuela Caracciolo presenterà il suo secondo romanzo “Tutto ciò che il paradiso permette” (Cairo Editore).