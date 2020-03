Fim, Fiom e Uilm: “Fermare subito le attività che non costituiscono servizi essenziali, senza se e senza ma!”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto di FIM, FIOM e UILM di Asti.

In seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Conte e del Decreto Legge, in attesa delle necessarie precisazioni attuative dello stesso, riteniamo che le aziende debbano agire per mettere in sicurezza gli impianti e prepararsi per il fermo produttivo.

Nel nuovo DPCM del 22 marzo 2020 ( allegato 1), sono indicate le attività che non dovranno fermarsi perché ritenute essenziali o strategiche.

FIM/CISL – FIOM/CGIL – UILM/UIL di Asti ritengono che le aziende che non appartengono strettamente a quei settori debbano prepararsi ad interrompere immediatamente la loro attività fino al 5 aprile e utilizzare la cassa integrazione prevista per l’emergenza “Covid-19”.

Sono fatte salve le attività necessarie per mettere in sicurezza gli impianti ed altre, eventuali inderogabili e documentabili attività.

In attesa dei necessari chiarimenti e di capire quali sono le attività produttive che dovranno essere fermate e quali eventualmente dovranno proseguire nell’attività, riteniamo non esserci le condizioni minime tra le lavoratrici e i lavoratori di serenità e tranquillità tali per tornare domani al lavoro.

Nelle aziende nelle quali non si riscontrerà tale disponibilità si dichiara lo SCIOPERO GENERALE dal 23 marzo al 24 marzo come indetto a livello nazionale da FIM – FIOM – UILM nel comunicato del 20 marzo.

“NON CI FAREMO PRENDERE IN GIRO LA SALUTE DI TUTTI E’ LA NOSTRA PRIORITA’

# RestiamoACasa

FIM Asti – S. Pafundi

FIOM Asti – M. Seck

UILM Asti – S. Uppo