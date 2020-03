Filca Cisl Alessandria AstiI: “La salute delle persone nei cantieri prima di tutto”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Filca Cisl Alessandria Asti

In questo momento complesso e drammatico per il paese, per le persone e per le imprese è quantomai evidente come siano indispensabili interventi urgenti, drastici ed incisivi al fine di debellare il contagio e stroncare con la massima determinazione i gravi rischi per la salute e la sicurezza, in modo peraltro da poter restituire al più presto le basilari condizioni di fiducia sul futuro del lavoro e dell’occupazione nel nostro paese. Le aziende si devono mettere nella condizione di garantire la sicurezza di ogni lavoratore ed ogni lavoratrice, è infatti indispensabile riaffermare un principio fondamentale: l’esigenza di garantire la salute delle persone è assolutamente primaria e va attuata con assoluta determinazione.

Questo vale, a maggior ragione, in tutte le realtà lavorative e produttive ed in particolare nei cantieri edili che vanno chiusi se insicuri, dove gli operai sono infatti spesso impossibilitati a mantenere le distanze minime di sicurezza e dove è evidente la difficoltà oggettiva nell’applicazione delle misure di tutela della salute e di prevenzione dal contagio. In assenza di condizioni di piena e completa sicurezza e se le aziende non sono in grado di garantire la tutela della salute delle persone è necessario un provvedimento che consenta di sospendere l’attività nei cantieri, in modo da far sì che vengano adottati gli interventi indispensabili per rendere i luoghi di lavoro sicuri facendo sì che nessuno sia messo a rischio. Attendiamo peraltro i necessari provvedimenti da parte del Governo perché, è bene ribadirlo con determinazione, a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori che non sono nelle condizioni di lavorare in assoluta sicurezza, deve essere garantita la tutela del reddito e la garanzia del posto di lavoro attraverso l’indispensabile ed indifferibile potenziamento degli ammortizzatori sociali. Questa è la condizione indispensabile per una ripresa immediata dell’attività produttiva nel momento in cui sarà superata, auspichiamo ovviamente il prima possibile, la grave crisi sanitaria che ha colpito i nostri territori e le nostre comunità.

Massimiliano Campana

Reggente Filca Cisl Alessandria Asti