Festa della Donna, gli auguri dell’assessore Vittoria Poggio a tutte le donne

L’8 Marzo ricorre la Festa della Donna, pubblichiamo di seguito gli auguri a tutte le donne dell’assessore regionale Vittoria Poggio.

“Come assessore regionale alla Cultura, Turismo, Commercio desidero porre, ancor più in questo particolare e difficile momento emergenziale, in cui le donne sono spesso le prime a subirne le più dirette e negative conseguenze, il più caloroso augurio a tutto l’universo femminile in occasione della tradizionale ricorrenza della Festa della Donna, che quest’anno è particolarmente sacrificata dal Covid-19.”

“Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno a tutte le donne e in particolare a tutte le figure professionali, dalle imprenditrici alle lavoratrici di tutti i comparti e settori economici e a tutte coloro che operano nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, che ogni giorno contribuiscono, spesso tra mille ostacoli e difficoltà di ogni genere e con esemplare tenacia, al benessere e al progresso del proprio territorio e di noi tutti. E senza dimenticare la straordinaria e tipica capacità del genio femminile di gestire con successo e con spiccato senso solidale situazioni tanto diverse quanto stimolanti da un punto di vista umano e professionale.

Grazie a tutte noi!”

Vittoria Poggio