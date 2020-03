Fermato in centro dai Carabinieri, dichiara di aver trovato la farmacia chiusa: denunciato per false dichiarazioni

Erano le nove del mattino quando un 44enne di Valfenera veniva controllato a bordo della propria autovettura nel centro dello stesso comune.

Ai Carabinieri che procedevano all’acquisizione della prescritta autocertificazione, il soggetto dichiarava di essersi recato alle otto in farmacia ma di averla trovata chiusa, attendendo quindi in zona che la stessa riaprisse. Essendo tale ragione alquanto inverosimile, stante l’apertura di tali attività una delle poche autorizzate fin dall’inizio del decreto “Io resto a casa”, i Carabinieri di Villanova d’Asti decidevano di verificare subito dichiarato: la farmacia non solo risultava regolarmente aperta dalle otto ma, dalla visione del sistema di videosorveglianza interna, non risultava alcun accesso dell’interessato.

Pertanto il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Asti, oltre che per la violazione prevista dall’art. 650 c.p. per inosservanza delle prescrizioni disposte dalla Presdenza del Consiglio dei Ministri con il D.C.P.M. del 9 marzo u.s., anche per il più grave reato di false dichiarazioni ed attestazioni a pubblico ufficiale.