Federfarma attiva la consegna gratuita dei farmaci a domicilio

Federfarma ha attivato il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci riservato esclusivamente per le persone che non hanno la possibilità di recarsi in farmacia, disabili, malati gravi e che non possono delegare altri.

Basta chiamare il numero verde 800 189 521, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30, al quale un operatore richiederà i dati necessari per la consegna.

Così sarà contattata la farmacia più vicina disponibile a effettuare il servizio e successivamente messa in contatto con l’utente per concordare la dinamica della consegna.

Il servizio è offerto dalle farmacie associate a Federfarma che hanno aderito all’iniziativa, alla quale non partecipano le farmacie comunali. Al momento il servizio non è attivo nelle Province di Cuneo e Genova.