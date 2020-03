Emergenza sanitaria e cultura, l’invito del Teatro degli Acerbi a recuperare gli spettacoli

Il Teatro degli Acerbi ricordando il delicatissimo e difficile momento per i lavoratori dello spettacolo e lo stato di crisi in atto per il settore cultura, a causa dell’emergenza Coronavirus, condivide e fa proprio un appello del Teatro Invito di Lecco.

“Comuni e scuole, recuperate e non annullate gli spettacoli sospesi! Le imprese della cultura e dello spettacolo sono organismi fragili, che richiedono anni di lavoro e di cura per diventare efficienti e professionali ma che purtroppo rischiano di entrare in una crisi irreversibile”

Come evidenziano dal Teatro degli Acerbi, si tratta di un invito alla sensibilizzazione e alla consapevolezza, nel pieno rispetto della situazione sanitaria ed emergenza nazionale in atto, che accomuna tutte le imprese di spettacolo piemontesi.

La speranza è che, “passata l’emergenza e l’eccezionalità della situazione, tutti i rinvii possano essere recuperati con la cooperazione di tutti i soggetti interessati”.