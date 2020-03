Emergenza Coronavirus, nuove disposizioni a Monforte per la raccolta dei rifiuti

Il Comune di Monforte informa che, con l’Ordinanza n. 2 del 12/03/2020, ad oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Sindaco Livio Genesio ha modificato le disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti.

In particolare. è disposto l’utilizzo – in deroga all’art. 5 del Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani – dei sacchi conformi distribuiti alle utenze domestiche e non domestiche lo scorso anno, fino ad esaurimento delle scorte.

Il successivo utilizzo – sempre in deroga all’art. 5 del Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani – di borse, shopper, sacchi diversi da quelli distribuiti dal comune, purché di volumetria analoga a quelli conformi.

Il rinvio a data da definirsi della raccolta dell’umido inizialmente prevista con decorrenza 16 marzo 2020

Inoltre è disposta la chiusura al pubblico dell’ecosportello che rimane tuttavia accessibile telefonicamente al n. 0172 1836701 o per posta elettronica al seguente indirizzo ecosportello.monforte@strweb.biz