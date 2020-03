Emergenza Coronavirus, le disposizioni di Confagricoltura Asti

In ottemperanza al DPCM del 8 marzo 2020, Confagricoltura Asti comunica le disposizioni vigenti fino al 3 aprile in materia di contenimento del virus COVID-19, alle quali tutto il pubblico deve attenersi.

In primis si raccomanda alle aziende agricole associate di recarsi presso i nostri uffici centrali e/o periferici (preferibilmente su appuntamento) solo in caso di reale ed improrogabile necessità e quando non sia possibile, utilizzare mezzi di comunicazione alternativi (telefono e posta elettronica)

Confagricoltura Asti – Via Monti n. 15 – Asti

Telefono: 0141.434943 – E-mail: asti@confagricoltura.it

Ufficio zona di Costigliole: telefono: 0141.961523

Ufficio zona di Montechiaro: telefono: 0141.906524

Ufficio zona di Nizza Monferrato: telefono: 0141.721816

Ufficio zona di San Damiano: telefono: 0141.982188

Ufficio zona di Villanova: telefono: 0141.947626

Inoltre:

– Negli uffici l’accesso al pubblico è limitato al numero massimo di 1 persona per stanza

– Nessuno potrà sostare negli spazi comuni e/o nei corridoi

– Il pubblico in eccesso rispetto a quanto sopra indicato dovrà attendere all’esterno dell’edificio

Tali indicazioni devono essere rigorosamente rispettate così come la distanza minima di un metro tra le persone.

Gli uffici centrali e periferici del patronato ENAPA e del CAF saranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile e forniranno solo consulenza telefonica, ricevendo per urgenze solo previo appuntamento.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha emanato una direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli della mobilità nelle “aree a contenimento rafforzato”.

La direttiva prevede, in particolare, che i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la Polizia Stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei Carabinieri e dalle Polizie Municipali.

CLICCANDO QUI trovate una bozza di autodichiarazione da compilare a cura dei privati cittadini per eventuali spostamenti.