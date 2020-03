Emergenza coronavirus: la Provincia di Asti riduce l’orario di apertura al pubblico

A seguito del decreto legge firmato il 4 marzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri che raccomanda agli enti territoriali alcune norme di prevenzione e informazione per l’espletamento delle attività, tra cui quella di non creare assembramenti di persone e, in particolare non sostare nelle aree d’accesso nonché negli uffici aperti al pubblico, la Provincia di Asti ha adottato misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati riducendo l’orario di apertura al pubblico alla sola giornata di martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per il contenimento del diffondersi del virus sono stati predisposti, in conformità al decreto legge, dei flaconi contenenti amuchina posti nei servizi igenici dell’ente e in punti strategici per il pubblico. Il personale è a disposizione per ogni altra informazione e necessità.

Sarà cura della Provincia di Asti comunicare tempestivamente l’aggiornamento della situazione.