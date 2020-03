Emergenza Coronavirus: la Croce Verde di Nizza Monferrato avvia una raccolta fondi

Un impegno non soltanto economico quello dimostrato in questo delicato momento dalla Croce Verde di Nizza Monferrato.

Volontari e dipendenti del sodalizio nicese, infatti, sono da giorni in prima linea per fronteggiare un’emergenza sanitaria che non ha precedenti.

Per continuare a far fronte a questa emergenza, la Croce Verde di Nizza Monferrato ha avviato una raccolta fondi: in un momento storico così complesso, è necessaria più che mai la solidarietà dei cittadini.

L’impennata delle richieste di servizi ha provocato un esaurimento delle scorte di mascherine (sia chirurgiche che Ffp3), nonché una spesa consistente di denaro.

“Chiediamo aiuto ai cittadini e ci appelliamo alla loro solidarietà. In questo momento serve l’aiuto di tutti. Stiamo cercando, oltre a scorte di mascherine, anche tute speciali per soccorsi di pazienti sospetti o accertati Covid”, spiega Piero Bottero, presidente della Croce Verde nicese.

Un aiuto importante, finalizzato soprattutto a preservare la salute dei militi e a sostenere le esigenze emergenziali dei soccorritori.

La somma ricavata sarà destinata anche all’acquisto di un sanificatore per ambulanze e mezzi di soccorso.

Si tratta di un gesto concreto per dare una mano a tutti quei volontari che non hanno mai smesso di donare il loro tempo e di svolgere i loro turni affrontando in prima persona i rischi, consapevoli dell’essere fondamentali nelle equipe di soccorso e per il trasporto dei pazienti nei servizi ordinari indispensabili quali dialisi e terapie oncologiche.

Un modo, infine, per invogliare a donare sul territorio, che ne ha tanto bisogno quanto gli ospedali e le grandi realtà.

Si può donare fin da ora.

DATI BANCARI

P.A. Croce Verde di Nizza Monferrato

IBAN: IT10V0608547590000000023900 presso Cassa di Risparmio di Asti Spa – Ag. Nizza M.to