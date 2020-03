Emergenza coronavirus: insieme possiamo farcela!

L’Istituto Castigliano, indirizzo Socio Sanitario, in collaborazione con l’Artom, ha progettato un video che spiega le buone pratiche che ci vengono suggerite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, in modo tale da portare un contributo al tutto mondo scolastico, alla scuola provinciale e non solo, per sensibilizzare tutti.

Video realizzato dai ragazzi del socio sanitario coordinati dalla prof.ssa MUSSO Emanuela in collaborazione con l’ASL di Asti.