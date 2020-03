Emergenza Coronavirus, coppia astigiana bloccata a Casablanca

Tra le migliaia di italiani bloccati all’estero dopo la chiusura dei confini europei e la cancellazione della maggior parte dei voli internazionali per l’emergenza coronavirus ci sono anche due astigiani, Franco Gherlone, presidente del CAI astigiano, e la moglie Iolanda Pistacchi, bloccati in Marocco insieme ad altri turisti italiani, una coppia di sposi genovesi, Lorenzo Mazzucchelli e Iara Nogueira Rachid e i laziali Anna Mantovani e Vivenzio Coletta.

I sei sarebbero dovuti rientrare il 16 marzo, ma come racconta ai colleghi di Genvoa24.it la coppia genovese, che sta condividendo la difficile situazione con la coppia astigiana “già la settimana scorsa il nostro volo per Malpensa era stato annullato. L’agenzia allora ci ha comunicato che saremmo andati a Nizza, poi in Svizzera, infine hanno chiuso tutto e da ieri siamo completamente abbandonati al nostro destino. Si vociferava che da Casablanca dovesse partire un volo stamattina, ora dicono che ci sarà domani. Ma nulla di ufficiale”.

Nel frattempo, sulla pagina Facebook del Consolato Generale d’Italia di Casablanca, cinque ore fa è stato pubblicato un aggiornamento della situazione: “Il Consolato Generale d’Italia a Casablanca, in stretto contatto con l’Ambasciata d’Italia a Rabat, le Autorità italiane e marocchine e con varie compagnie aeree si stanno adoperando per organizzare voli commerciali al fine di consentire il rientro dei Connazionali bloccati in Marocco. Le Autorità marocchine si sono impegnate ad assicurare che saranno autorizzati voli commerciali speciali per consentire la partenza dei cittadini stranieri, nonostante la chiusura di tutti gli aeroporti del Paese ai normali voli commerciali, decretata a partire dalla mezzanotte di lunedì. Questi voli sono pertanto soggetti ad una speciale autorizzazione governativa da parte delle Autorità locali. Solo dopo che le compagnie aree avranno ottenuto l’approvazione dei voli da parte delle Autorità locali, e le relative autorizzazioni, tali voli saranno resi pubblici e i relativi biglietti acquistabili.”