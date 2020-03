Due prestigiosi riconoscimenti per i vini della Cantina di Vinchio Vaglio Serra

E’ una delle eccellenza astigiane che negli anni ha portato lustro e prestigio ai nostri territori e al suo prodotto principe, il vino: stiamo parlando della Cantina di Vinchio Vaglio Serra.

In questi primi mesi del 2020 sono arrivati due prestigiosi riconoscimenti per i vini della Cantina, uno dall’Inghilterra, The People’s Choice Wine Awards, e uno dalla Germania, Mundus Vini Biofach 2020.

Particolarmente emozionante è stata la cerimonia del People’s Choice Wine Awards, tenutasi ad inizio febbraio a Manchester presso The Comedy Store, con i vincitori dei premi annunciati solo in quel momento; a ritirare il premio per conto della Cantina di Vinchio Vaglio Serra è stata Tessa Donnadieu, Export Manager. La serata è stata presentata dall’attore Steve Royle, con i premi consegnati da Amelia Singer presentatrice del Wine Show e Kate Goodman della BBC Food and Drink’s.

La Cantina di Vinchio Vaglio Serra ha vinto nella categoria Unsigned Talent Red con il Vigne Vecchie 50° Barbera d’Asti docg 2016, ed è andata in finale in altre tre categorie: Food friendly Wines: White for Easy Weekend Meals con Il Griso roero Arneis 2018, Unsigned Talent: White con Il Griso Roero Arneis 2018, Pass the crackers con il Vinchio Vaglio Serra Rebus 2018.

People’s Choice Wine Awards è stato istituito da Janet Harrison, fondatrice di Cracking Wine, che organizza delle degustazioni e festival di vino informali e divertenti destinati ad un pubblico di consumatori.

PCWA è semplice – dare al consumatore l’opportunità di votare per i vini che amano. Ecco perchè sono state istituite delle terminologie e categorie più facili da capire e che avevano più senso per il consumatore/wine lover. Questo per aiutare nella decisione di acquisti ed aiutare i rivenditori a capire quello che il consumatore ricerca veramente.

Tanti wine lovers consultano recensioni sui social media, blog dedicati al cibo e il vino, siti internet ed applicazioni prima di effettuare loro acquisti, questo ha modificato rapidamente il profilo degli cosidetti “influencers” nel settore.

The People’s Choice Wine Awards riflette l’uso dei social media e il coinvolgimento degli educatori del vino, bloggers e rivenditori. Il target di questo concorso è il consumatore moderno.

E’ un opportunità incredibile per i fornitori e produttori di capire quello che il consumatore pensa realmente di loro all’interno di una categoria che rifletta le decisione di acquisto del consumatore e che copre ogni tipo di vino ed occasione di degustazione.

Per il primo turno i giudici sono stati accuratamente selezionati tramite un panel di consumatori/wine lover in UK, scelti tramite un processo del concorso, con la guida e il supporto dei professionisti del settore. Nel secondo turno i giudici sono scelti tra wine bloggers, presentatori, giornalisti e sommeliers attivamente coinvolti nella promozione o la fornitura del vino ai consumatori inglesi.

Il concorso si concentra su:

– vini facili da abbinare al cibo

– terminologia sul vino facile da capire

– produzione sostenibile e biologiche, incluso packaging alternativi es. BIB

– un approccio più moderno sulle modalità di parlare del vino

– Uso dei social media per recensire e condividere grande storie di vino (durante la serata abbiamo votato per il miglior video amatoriale di presentazione di un azienda vitivinicola)

– Perche il consumatore compra il vino (in che occasione, stile di vita e comodità)

People’s Choice Wine Awards inizia con il consumatore, più che essere l’ultimo anello della catena, costruendo un pubblico dal lancio del concorso al momento della cerimonia dei premi davanti a un gruppo di buyers interessati ai vini vincitori.

Qualche giorno dopo è arrivata anche la prima medaglia d’oro al Mundus Vini Biofach 2020 per la Barbera d’Asti docg BIO 2018.

Il Gran Premio Internazionale del Vino Biologico MUNDUS VINI BIOFACH è un concorso internazionale organizzato in Germania per vini biologici provenienti da tutte le zone di produzione del mondo. Obiettivo del concorso è promuovere la qualità e la commercializzazione dei vini e vini spumanti che vi partecipano.

La valutazione indipendente, imparziale e competente dei vini da parte di una giuria internazionale garantisce lo svolgimento serio e professionale del concorso e conferisce grande prestigio alle medaglie assegnate da MUNDUS VINI BIOFACH, così come ai vini premiati e ai loro produttori.

Più di 500 vini certificati biologici provenineti da 15 paesi sono stati registrati, incluso Italia, Germania, Spagna e Australia. Panel di 50 giudici hanno dato 11 Grand Gold, 108 Gold e 90 Silver medals.