Donate da 3A e Despar 6000 confezioni di pasta al Banco Alimentare di Asti

Seimila confezioni di pasta sono state donate dalla 3A centro distribuzione dei supermercati Despar di Asti (frazione Quarto Inferiore) al Banco Alimentare di Asti per sostenere le famiglie e le persone bisognose seguite dal banco attraverso le associazioni e i gruppi di volontariato distribuiti sul territorio.

“In un periodo così critico e difficile per tutta la nostra comunità – dice una nota della società – la generosità dei supermercati Despar nei confronti del Banco Alimentare continua ad avere massima priorità per sostenere il disagio di molte famiglie. La solidarietà viene sempre al primo posto, basta un piccolo gesto per un grande scopo” – conclude la nota.

I bancali sono stati consegnati alla sede del Banco di corso Palestro di Asti e, già da oggi e nei prossimi giorni, si procede nella distribuzione delle confezioni a mense e famiglie. Per contatti il riferimento è Giuseppe Ferrero, presidente del Banco Alimentare di Asti tel. 338 6890568