Dolci regali per la Pasqua per “sorprese a domicilio” con la Caffetteria Al Conte Verde

Si avvicina la Pasqua e la Caffetteria Al Conte Verde, di via Conte Verde 80 ad Asti, si è organizzata con le consegne a domicilio di dolci pensieri pasquali, effettuate nella massima sicurezza e rispettando le misure restrittive in vigore, a tutela della salute di tutti.

Si può scegliere tra curiose proposte di qualità italiana, prodotte da Venchi: Nougatine in scatola di latta, ovetti “cuor di cacao”, uova da 500 grammi, la latta di “chiocciotti”, i cagnolini di cioccolato “Fido con sorpresa” e le uova confettate.

Sono disponibili uova per fare dei pensierini anche a distanza, con confezioni preparate direttamente da Paola e il suo staff e consegnate in Asti gratuitamente. Per prenotare basta chiamare al 347.0794878, dalle 8 alle 20, e concordare orari e dettagli per una consegna a domicilio in tutta sicurezza. Grazie ai moderni metodi di pagamento, come Satispay, si può anche fare un regalo ai propri cari, che in questo momento non si possono vedere: ordini, paghi e concordi la consegna a domicilio, in Asti, dove vuoi tu, per una sorpresa che addolcirà questo periodo così difficile.