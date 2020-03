Disservizi aerei e Coronavirus: quando si può avere il rimborso

Una questione che è diventata molto dibattuta salendo agli onori della cronaca in modo prepotente: d’altra parte la situazione attuale è altamente complessa, molto difficile da risolvere, ed il futuro appare ancor più incerto. Il settore del turismo è quello che più di altri ha risentito dell’emergenza del Coronavirus o, quantomeno, il primo ad averne subìto ripercussioni in termini diretti.

Negli ultimi giorni molti paesi, al fine di limitare l’espandersi dell’epidemia da Covid-19, hanno chiuso le frontiere e di conseguenza diverse compagnie aeree hanno cancellato o disposto restrizioni nei confronti dei passeggeri. Cosa può fare il consumatore nel caso di volo cancellato per l’emergenza epidemia? Si può ottenere un rimborso o un indennizzo?

Voli cancellati per l’epidemia Covid-19

La questione intorno alla quale ruota tutto è: quando si ha diritto ad ottenere il rimborso per volo cancellato e quando, invece, no? Di base la compagnia aerea dovrebbe rimborsare sempre il viaggiatore nel caso di volo cancellato per sua causa, tuttavia qui si tratta di condizione particolare, causa di forza maggiore in quanto epidemia. Fattispecie che fa assumere alle questione tutt’altro aspetto.

E proprio in base a questa circostanza straordinaria, nel caso di volo cancellato a seguito di fatti legati al Coronavirus, i passeggeri hanno diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto da parte della compagnia aerea, ma non godranno di alcuna compensazione pecuniaria aggiuntiva, cosa che invece in circostanze ordinarie avviene. Ciò in virtù del fatto che rimborso e indennizzo sono due concetti affini ma non uguali.

Rimborso e indennizzo

Se in circostanze di normalità il passeggero può richiedere, oltre al rimborso, anche un indennizzo monetario alla compagnia aerea che cancella un volo, in circostanze di emergenza quale questa del Coronavirus si può ottenere solo il rimborso della cifra spesa. Il tutto è sancito da una norma del 2004, il Regolamento Comunitario n. 261, il quale stabilisce che nei casi di forza maggiore si possa procedere da parte della compagnia alla cancellazione del volo.

Importante, per avere il rimborso, conservare il biglietto o comunque la mail che certifichi l'acquisto portato a termine.

foto fonte pixabay.com