Disinfezione delle strade con ipoclorito: per Arpa Piemonte “non solo inefficace ma anche dannosa”

Con un comunicato ai Direttori dei Dipartimenti territoriali, Arpa Piemonte informa della inefficacia di operazioni di disinfezione strade con l’ipoclorito di sodio, il principale componente della candeggina.

“Nelle ultime ore – si legge nella nota dell’Arpa – siamo venuti a conoscenza dell’intenzione, da parte di alcuni Comuni, di procedere ad una disinfezione delle strade con ipoclorito. L’operazione non è ritenuta efficace nella lotta al COVID-19, come emerso dai colloqui avuti dal Direttore Generale con i vertici regionali della Sanità. Dal punto di vista dell’Agenzia consideriamo questa pratica dannosa per l’ambiente e quindi il nostro parere non può essere positivo.”

Fonte foto: ottopagine.it