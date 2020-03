Dalle scuole Artom, Castigliano e Andriano un videomessaggio per gli studenti

In tempo di Covid-19 le distanze sono sempre più grandi e difficili da colmare.

Gli studenti stanno imparando un nuovo modo di studiare e stanno anche imparando ad avere pazienza, resilienza e speranza di poter tornare ad avere un ritmo di vita normale o il più possibile vicino alla normalità.

Per questo motivo docenti e istituzioni dell’Istituto Artom, Castigliano di Asti e Andriano di Castelnuovo Don Bosco hanno creato un video per ridurre questa distanza, per fare capire che la separazione in questo momento si può colmare con messaggi di amicizia e fede per un domani migliore e soprattutto di seguire le lezioni on line preparate per tutti gli studenti e non restare indietro con i programmi.

Il video parte con le immagini dell’Istituto Artom completamente vuoto, corridoi desolati che introducono il messaggio del preside Franco Calcagno “Non è una vacanza, impegnatevi, siate responsabili con l’augurio che questo momento venga superato brillantemente”.

La Consigliera di Parità Chiara Cerrato nonché docente “Restate a casa e informatevi solo sui siti istituzionali come quelli della Regione Piemonte, della nostra scuola, del Comune e Astigov”

Da tutti i professori arriva il messaggio di studiare, non stare troppo sui social, di fare il proprio dovere, adottare uno stile di vita attento e rigoroso e di approfittare di questo momento per progettare e programmare il futuro.

Lorenzo Petrini, rappresentante d’Istituto Artom Asti e Canelli: “Continuate a seguire le lezioni online senza perdere tempo, perchè quando torneremo a scuola il tempo sarà agli sgoccioli”.

La Prof.sa Coppi dell’Istituto Andriano che ricorda una lezione degli antichi “Per aspera ad astra” che vuol dire «attraverso le difficoltà si giunge alle stelle», studiate e impegnatevi la scuola non si ferma”.

Messaggi arrivano anche da parte di studenti e rappresentanti di Istituto “Migliorare sé stessi, studiate e seguite le lezioni online”

E il messaggio unico che conclude il video è “Vi aspettiamo e ne usciremo migliori di prima”, tutto questo accompagnato dalle note della canzone di Roberto Vecchioni “Sogna, ragazzo sogna” che riportiamo di seguito e in fondo al testo il video. #distantimauniti

Sogna, ragazzo, sogna di Roberto Vecchioni

E ti diranno parole rosse come il sangue

Nere come la notte

Ma non è vero, ragazzo

Che la ragione sta sempre col più forte

Io conosco poeti

Che spostano i fiumi con il pensiero

E naviganti infiniti

Che sanno parlare con il cielo

Chiudi gli occhi, ragazzo

E credi solo a quel che vedi dentro

Stringi i pugni, ragazzo

Non lasciargliela vinta neanche un momento

Copri l’amore, ragazzo

Ma non nasconderlo sotto il mantello

A volte passa qualcuno

A volte c’è qualcuno che deve vederlo

Sogna, ragazzo sogna

Quando sale il vento

Nelle vie del cuore

Quando un uomo vive

Per le sue parole

O non vive più

Sogna, ragazzo sogna

Non lasciarlo solo contro questo mondo

Non lasciarlo andare sogna fino in fondo

Fallo pure tu

Sogna, ragazzo sogna

Quando cade il vento ma non è finita

Quando muore un uomo per la stessa vita

Che sognavi tu

Sogna, ragazzo sogna

Non cambiare un verso della tua canzone

Non lasciare un treno fermo alla stazione

Non fermarti tu

Lasciali dire che al mondo

Quelli come te perderanno sempre

Perchè hai già vinto, lo giuro

E non ti possono fare più niente

Passa ogni tanto la mano

Su un viso di donna, passaci le dita

Nessun regno è più grande

Di questa piccola cosa che è la vita

E la vita è così forte

Che attraversa i muri per farsi vedere

La vita è così vera

Che sembra impossibile doverla lasciare

La vita è così grande

Che quando sarai sul punto di morire

Pianterai un ulivo

Convinto ancora di vederlo fiorire

Sogna, ragazzo sogna

Quando lei si volta

Quando lei non torna

Quando il solo passo

Che fermava il cuore

Non lo senti più

Sogna, ragazzo, sogna

Passeranno i giorni

Passerrà l’amore

Passeran le notti

Finirà il dolore

Sarai sempre tu

Sogna, ragazzo sogna

Piccolo ragazzo

Nella mia memoria

Tante volte tanti

Dentro questa storia

Non vi conto più

Sogna, ragazzo, sogna

Ti ho lasciato un foglio

Sulla scrivania

Manca solo un verso

A quella poesia

Puoi finirla tu