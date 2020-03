Dall’abbigliamento sportivo alle mascherine: anche ad Asti una bella storia di conversione aziendale

La situazione d’emergenza ha cambiato tutti gli scenari cui eravamo abituati. Ci sono storie, nell’Astigiano, che raccontano di sensibilità da parte di imprenditori che si mobilitano per dare il proprio contributo nell’affrontare le cose. Una di queste storie è quella di IPOTESI Sportwear, brand di Pat & Perry srls, con sede ad Asti, che produce abbigliamento sportivo, dal tessuto al bottone tutto interamente prodotto in Italia. Ferma l’attività ordinaria, oggi ha convertito la sua produzione per la realizzazione delle mascherine richieste per le attuali esigenze drammatiche.

IPOTESI Sportwear ha deciso di mettere a disposizione il proprio bagaglio tecnico, il proprio tempo ed il proprio know how di progettazione ingegneristica per la produzione di mascherine, per aiutare il territorio. Le mascherine che si sono messi a produrre, coinvolgendo tutta la loro filiera di manifattura e confezionamento, già propri fornitori tradizionali, per una produzione quotidiana attuale di circa 5000 pezzi, ma lo staff è al lavoro per cercare di implementarla al più possibile, compatibilmente con le problematiche attuali.

Si tratta di mascherine ad uso comune, non sono un dispositivo medico, non sono DPI, ne certificate CE (per mancanza di tempi tecnici, sottolineano in casa IPOTESI Sportwear) ma rispetta la circolare MS 18.03.2020 n. 0003572. L’obiettivo della loro produzione è di dare un supporto al territorio, in un momento in cui le mascherine sono merce rara ma la gente se ne dota per mettersi al riparo dai rischi nei loro movimenti essenziali, come la spesa o la necessità di andare in farmacia, in cui si incontrano altre persone, anche nell’ambito della stesso nucleo familiare, laddove le persone stanno continuando ad operare nel loro lavoro, a contatto con potenziali pericoli, per far fronte alle necessità dell’intero Paese.

Le mascherine sono realizzate con il tessuto tecnico in tristrato, per una eccellente protezione e vestibilità. Comode da indossare tutto il giorno, lo strato esterno è idrolepellente e respinge le goccioline esterne, lo strato interno è in tessuto assorbente e trattiene l’umidità creata durante il suo utilizzo. Tra i due strati c’è una membrana idrofila, in poliestere, che ha la caratteristica di garantre la traspirabilità, perchè assorbe l’umidità che arriva dall’interno e per osmosi la “spalma” su tutto il tessuto, per asciugare molto rapidamente. Sono lavabili, garantite per una quindicina di lavaggi, rispettando dunque anche la filosofia dell’azienda, di essere performante non solo nei prodotti ma anche nell’impatto sull’ambiente.

Le mascherine sono rivolte all’acquisto all’ingrosso da parte di farmacie, enti locali, associazioni, Protezione Civile, aziende, case di riposo, e realtà simili, con un acquisto minimo di 100 pezzi. Per informazioni e ordini: info@ipotesi.fit

Sono molte le richieste già arrivate dalla Lombardia, ma l’obiettivo e la speranza di IPOTESI Sportwear è di poter servire il territorio astigiano e piemontese, per dare un contributo fattivo alla propria terra.