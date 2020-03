Dal Dono del Volo un appello:”Bar e ristoranti chiusi donino le loro eccedenze alimentari alla mensa sociale di Asti”

“Il Decreto Ministeriale che ha stabilito la chiusura di bar e ristoranti è stata così repentina che certamente ha sorpreso gli operatori del settore con provviste stipate in attesa di essere elaborate e vendute, creando di fatto delle eccedenze alimentari preziosissime.

Le stesse eccedenze sono una risorsa per le tante persone che ogni giorno necessitano di un aiuto alimentare e che la “mensa sociale” soddisfa.” – è l’appello di Caterina Calabrese, Presidente dell’Associazione Il Dono del Volo, che vuole portare all’attenzione di tutti quanto siano necessarie, ancora di più in questo momento, buone pratiche contro lo spreco.

“Chi avesse disponibilità di eccedenza potrebbe concorrere ad aiutare chi soffre donandole alla mensa medesima. – prosegue illustrando anche l’iniziativa che arriva dalla Lombardia – Da Milano in questi giorni arriva un esempio virtuoso La famosa pasticceria CLIVATI 1969 ha pensato di lanciare un’iniziativa #undolcesospesopergliospedali, con la consegna omaggio di 10 vassoi di brioches e pasticcini destinati gratuitamente a tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri, dell’ospedale Sacco di Milano. Tutto ciò continuerà fino a tutto il periodo di emergenza, allo scopo di alleviare e addolcire questi giorni faticosi ed emotivamente stressanti. Anche i ristoratori, i bar, le pasticcerie che avessero eccedenze possono aderire a questa iniziativa benefica e donarle alla “mensa sociale” per diventare un sollievo ai sofferenti, specialmente in questo momento. Grazie, grazie della sensibilità che certo non mancherà.”

E’ per questo che il Dono del Volo invita tutti i ristoranti e i baristi astigiani che, a causa della sospensione dell’attività, per le chiusure richieste dall’ultimo Decreto,hanno giacenze alimentari in scadenza di farne dono alla Mensa Sociale di Corso Genova 30. Per info telefonare 0141 530742.