Dai commercianti di Corso Dante una bella iniziativa in occasione della Festa della Donna

Un’iniziativa semplice ma molto significativa: è quella che hanno organizzato i commercianti di Corso Dante in occasione della Festa della Donna.

In occasione della tradizionale ricorrenza dell’8 marzo, i commercianti di Corso Dante hanno deciso di mandare un messaggio contro la violenza sulle donne.

“Noi personalmente come bar abbiamo esposto da martedì sul marciapiede delle scarpe rosse che terremo fino a domenica” ci spiega Ezio Casalegno del bar Barbabietola – mentre altri commercianti hanno allestito la propria vetrina sempre con calzature rosse, simbolo della violenza sulle donne.

La nostra non vuole essere un’iniziativa commerciale, ma vogliamo lanciare un segnale in occasione della Festa della Donna, e al tempo stesso animare e colorare Corso Dante; ci piacerebbe riproporla anche a novembre, quando ricorre la giornata contro la violenza sulle donne, magari coinvolgendo tramite le associazioni di categoria dei commercianti” conclude Casalegno.