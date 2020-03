Da Nizza arriva una donazione per l’ASL di Asti. Intanto salgono a 4 i casi di contagio in città

In un clima di continuo susseguirsi di notizie spiacevoli e negative basta la potenza di un semplice gesto a infondere nei cuori fiducia e speranza. Un gesto come quello dei nicesi, dettato da bontà e dalla voglia di dare una mano concretamente a chi sta lottando in prima persona per fronteggiare l’emergenza umanitaria.

“Abbiamo deciso di devolvere 5000 euro all’ASL di Asti con causale emergenza Covid-19” spiega Marco Lovisolo, assessore alla Promozione del Territorio. “La cifra era stata raccolta nel 2017 ed era destinata alle comunità colpite dal terremoto del Centro Italia, ma purtroppo e nostro malgrado la donazione non è andata a buon fine, a causa di lungaggini burocratiche e vuoti amministrativi. I soldi erano rimasti nelle mani della Pro Loco, che si era occupata della raccolta fondi tramite l’organizzazione di alcune manifestazioni, ma ora crediamo di aver fatto la scelta giusta, recuperandoli a distanza di tre anni e avendoli investiti per una buona azione, più che mai necessaria in questo momento” aggiunge per completezza Lovisolo. Oltre alla Pro Loco, i soggetti che hanno concorso all’iniziativa di solidarietà sono la Città di Nizza Monferrato, il Comitato Palio cittadino e l’Associazione Camper Club Nicese.

Ma sono tante altre iniziative solidali registrate in questi giorni in città per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione. Grazie alla sinergia dei medici, dei farmacisti e degli operatori della Casa della Salute è attivo il servizio di recapito di farmaci a domicilio per gli anziani, che non saranno costretti a recarsi dal medico per ottenere la ricetta. Semplificazioni e agevolazioni che hanno fatto proprie anche numerosi commercianti, che hanno attivato il servizio di consegna a casa di beni di prima necessità (l’elenco completo è reperibile sulla pagina Facebook “IAT Nizza Monferrato”).

“A tutti loro e a chiunque si stia dando da fare per la collettività va il mio plauso e il mio più sincero ringraziamento” afferma il sindaco, Simone Nosenzo, che aggiorna nel frattempo il bollettino dei contagi in città. Sale a 4 il totale dei casi di positività registrati in città: due sono attualmente ospedalizzati mentre due si trovano in quarantena a casa e seguono una specifica terapia. A questi si aggiunge ancora una persona in quarantena obbligatoria, mentre è notizia di poco fa che un quarantenato ha terminato il periodo in essere e può tornare alla vita di tutti i giorni, pur con le dovute limitazioni che riguardano tutti noi.

Intanto proseguono i controlli serrati delle forze dell’ordine. Nell’arco della settimana sono state fermate dalla sola Polizia municipale 200 persone, 10 delle quali sono state denunciate. Ma a vigilare sul rispetto delle misure del decreto sono anche i Carabinieri, la Polizia stradale, la Guardia di Finanza e i Carabinieri forestali. Nessuna irregolarità è stata riscontrata finora nei controlli degli esercizi commerciali. In ottemperanza con le disposizioni più restrittive delle scorse ore, sono stati chiusi tutti i parchi cittadini e i giardini, compreso quello di piazza Marconi. Per scongiurare ulteriormente i cittadini dall’uscire di casa, se non per estrema necessità, il sindaco ha disposto il passaggio della macchina dei vigili, che trasmetterà senza interruzione dagli altoparlanti il messaggio con l’invito a restare a casa.