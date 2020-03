Da “Insieme per Canelli” un censimento dei produttori agricoli interessati a vendere i loro prodotti

Riceviamo e pubblichiamo la proposta del Gruppo Consiliare “Insieme per Canelli” per supportare i produttori locali.

Nella situazione di crisi attuale, accanto alla prioritaria preoccupazione per la tutela della salute, c’è la necessità di mantenere i rifornimenti alimentari freschi alle famiglie e permettere ai produttori agricoli ed allevatori locali di portare nelle nostre case i loro prodotti.

Servono punti vendita disponibili per questi produttori ed anche di far funzionare il servizio porta a porta.

Esperienze di questo genere si stanno realizzando a macchia di leopardo, per cui il nostro Gruppo vorrebbe dare un piccolo contributo alle Istituzioni per realizzarlo. Proponiamo un censimento di produttori agricoli di Canelli e dintorni interessati a svolgere distribuzione porta a porta di loro prodotti o a trovare un punto vendita.

Inoltre chiediamo se vi fosse qualche organizzazione autorizzata al servizio “porta a porta” in grado di sostenere produttori che non riuscissero a svolgere il servizio.

Basta inviare il nominativo alla nostra pagina https://www.facebook.com/insiemeperCanelli o al n. Whatsapp 370-1519039.

Se riceveremo segnalazioni si potrà pubblicare un elenco ufficiale, da mettere a disposizione del Comune e aprire i contatti alle richieste dei Clienti.

Gruppo consiliare “Insieme per Canelli”