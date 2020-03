Da ImparAmare i video laboratori e i consigli pratici per come organizzare le giornata in casa dei bambini

Come vivere il momento dettato dall’emergenza in casa, con i bambini? Il tempo è tanto, a differenza dal tran tran della vita quotidiana, in cui pare non essercene mai abbastanza tra scuola e attività extra.

E come impiegarlo per fare in modo che i bambini possano restare tranquilli in questa situazione? Se lo sono chieste le operatrici dell’Associazione Imparamare, Soluzioni per imparare con il cuore. Sospese le attività che normalmente svolgono a fianco delle famiglie, insieme ai bambini, Silvia Bologna, presidente dell’Associazione, insieme a Elena Zo e Ana Lucia Rollati, stanno aiutando le famiglie a distanza, proponendo laboratori e letture attraverso il loro canale Youtube “Impara Amare”, dove sono disponibili i video con diverse attività.

“Abbiamo scelto di realizzare questi video per rimanere in contatto con i nostri bambini, per non rischiare che in questo lungo periodo si dimenticassero dei nostri volti e delle attività svolte insieme. – ci spiega Silvia Bologna – ma ovviamente i video sono a disposizione di tutti. Si tratta sia di letture di libri, sia di laboratori che si possono svolgere con semplici oggetti che tutti hanno in casa, perchè non bisogna uscire!”. Insieme a Silvia, Elena e Ana, ci sono anche i piccoli Margherita e Francesco, figli di Silvia, e Dorotea e Leandro, figli di Elena, protagonisti insieme alle loro mamme di questi brevi momenti di svago e socializzazione.

Oltre a queste proposte, Silvia sottolinea l’importanza di avere delle regole da seguire in casa, per dare dei punti fermi ai bambini, in queste giornate infinite. “E’ importante mantenere la routine, anche stando in casa. I momenti della giornata devono essere organizzati, come quando si va a scuola. Quindi sveglia, colazione e poi attività scolastiche, oltre che ad altre che vadano a riempire la giornata. Altre attività sono importanti, come un momento dedicato alla lettura o all’attività fisica da svolgere in casa. E’ importante anche prendere una boccata d’aria. Basta aprire la finestra o passare un po’ di tempo sul balcone. L’importante è evitare di stare troppo davanti alla TV o ad altri apparecchi elettronici. La giornata deve essere scandita.”

Anche la gestione delle informazioni di ciò che sta succedendo è un tema molto delicato. “Bisogna evitare di guardare troppo i TG insieme ai bambini, per mantenere la loro tranquillità perchè non hanno gli strumenti, che hanno invece gli adulti, per filtrare i messaggi e porli loro nella maniera più corretta.”

Per scoprire il canale Youtube Impara Amare clicca QUI.