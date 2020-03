Da 14 province a tutta Italia, estese le restrizioni in tutto il Paese fino al 3 aprile

L’Italia diventa “zona protetta”: le restrizioni previste per l’Astigiano e altre 13 province italiane, oltre alla Lombardia, si allargano a tutta la nazione. Lo ha appena annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa. Le regole entreranno in vigore da domani, perchè il decreto sarà firmato entro sera e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Giro di vite definitivo anche sulle manifestazioni sportive, con, tra le altre cose, con la sospensione di tutte le attività, anche a porte chiuse.

Le decisioni arrivano dopo una giornata in cui sono saliti a 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. Sono 463, 97 in più di ieri, i morti legati al coronavirus in Italia. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 733 per coronavirus, 83 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.